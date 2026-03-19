MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,15 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,402 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 915,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,15 Prozent gesteigert.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 8,31 Mrd. Euro beziffert. HELLA GmbH-Papiere wurden am 11.11.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der HELLA GmbH-Anteilsschein bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at