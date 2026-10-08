HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Investment im Blick
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08.10.2026 10:03:23
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HELLA GmbH-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 34,88 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,674 HELLA GmbH-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers auf 69,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 998,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,86 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 7,73 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Die HELLA GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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