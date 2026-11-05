HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Lohnende HELLA GmbH-Anlage?
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05.11.2026 10:03:20
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33,62 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 297,442 HELLA GmbH-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 107,08 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 04.11.2026 auf 67,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 101,07 Prozent.
HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,48 Mrd. Euro gelistet. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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