MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 33,62 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 297,442 HELLA GmbH-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 107,08 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 04.11.2026 auf 67,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 101,07 Prozent.

HELLA GmbH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,48 Mrd. Euro gelistet. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at