MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das HELLA GmbH-Papier letztlich bei 33,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,027 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.06.2026 auf 71,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215,23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für HELLA GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 7,98 Mrd. Euro. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der HELLA GmbH-Anteilsschein bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at