MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen HELLA GmbH-Einstiegs gewesen.

Am 10.09.2016 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 36,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,727 Anteile im Depot. Die gehaltenen HELLA GmbH-Aktien wären am 09.09.2026 193,89 EUR wert, da der Schlussstand 71,10 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93,89 Prozent erhöht.

HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 7,82 Mrd. Euro wert. Die HELLA GmbH-Aktie wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Anteils belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at