HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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HELLA GmbH-Investment 14.05.2026 10:03:37

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen HELLA GmbH-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,60 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,380 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 387,60 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 13.05.2026 auf 71,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,76 Prozent vermehrt.

Am Markt war HELLA GmbH jüngst 7,96 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Damals wurde der erste Kurs der HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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