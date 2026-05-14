HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Investment
|
14.05.2026 10:03:37
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,60 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,380 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 387,60 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 13.05.2026 auf 71,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,76 Prozent vermehrt.
Am Markt war HELLA GmbH jüngst 7,96 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Damals wurde der erste Kurs der HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
07.05.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine HELLA GmbH-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.05.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: HELLA GmbH-Dividende gesunken (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
29.04.26
|HELLA-Aktie fester: Schwaches Q1 drückt auf den Gewinn (Dow Jones)
|
29.04.26
|ROUNDUP/Nach schwierigem Jahresauftakt: Forvia Hella rechnet mit Verbesserungen (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Nach schwierigem Jahresauftakt: Forvia Hella rechnet mit Verbesserungen (dpa-AFX)
|
29.04.26
|EQS-News: FORVIA HELLA publishes first-quarter 2026 results: Sales at prior-year level, robust earnings development, guidance confirmed (EQS Group)