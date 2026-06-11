MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 169,492 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 11 898,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,98 Prozent gesteigert.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7,81 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Papiers fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at