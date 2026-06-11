HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 11.06.2026 10:03:36

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 169,492 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 11 898,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,20 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,98 Prozent gesteigert.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7,81 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Papiers fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten