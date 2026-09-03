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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Lohnende HELLA GmbH-Anlage? 03.09.2026 10:04:02

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die HELLA GmbH-Aktie an diesem Tag 60,68 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164,799 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 70,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 618,33 EUR wert. Mit einer Performance von +16,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 7,78 Mrd. Euro. Der HELLA GmbH-Börsengang fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des HELLA GmbH-Papiers bei 27,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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