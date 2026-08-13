HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Anlage unter der Lupe
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13.08.2026 10:03:44
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit HELLA GmbH-Anteilen statt. Der Schlusskurs der HELLA GmbH-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 288,184 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 72,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 778,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 107,78 Prozent erhöht.
Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 7,92 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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