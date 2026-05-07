MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine HELLA GmbH-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,90 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investierten, hätten nun 1,391 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,83 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 06.05.2026 auf 72,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,83 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für HELLA GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 7,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Anteils auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at