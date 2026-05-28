HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Frühe Investition 28.05.2026 10:03:14

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 85,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,166 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,78 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 27.05.2026 auf 73,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,22 Prozent abgenommen.

Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 8,07 Mrd. Euro wert. Am 11.11.2014 fand der erste Handelstag des HELLA GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer HELLA GmbH-Aktie auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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