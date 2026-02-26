MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HELLA GmbH gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HELLA GmbH-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,08 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 285,063 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen HELLA GmbH-Anteile wären am 25.02.2026 23 175,60 EUR wert, da der Schlussstand 81,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 131,76 Prozent.

Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 9,26 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-IPO fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at