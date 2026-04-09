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HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Lukrative HELLA GmbH-Anlage? 09.04.2026 10:03:27

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das HELLA GmbH-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 77,40 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,199 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.04.2026 gerechnet (73,60 EUR), wäre die Investition nun 9 509,04 EUR wert. Damit wäre die Investition 4,91 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 8,09 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Das HELLA GmbH-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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