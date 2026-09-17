HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Profitable HELLA GmbH-Anlage?
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17.09.2026 10:03:26
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 78,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,739 HELLA GmbH-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.09.2026 899,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,06 Prozent eingebüßt.
Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7,80 Mrd. Euro beziffert. Am 11.11.2014 wagte die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die HELLA GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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