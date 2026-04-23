HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Investmentbeispiel
|
23.04.2026 10:03:25
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,01 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,403 HELLA GmbH-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 031,76 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 22.04.2026 auf 69,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 103,18 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für HELLA GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 7,72 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines HELLA GmbH-Anteils bei 27,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!