WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

Frühes Investment 05.03.2026 10:03:31

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 92,00 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,087 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,57 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 15,43 Prozent verkleinert.

HELLA GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,62 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des HELLA GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

