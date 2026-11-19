Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HELLA GmbH gewesen.

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des HELLA GmbH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,788 HELLA GmbH-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (66,50 EUR), wäre das Investment nun 850,38 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,96 Prozent verringert.

Alle HELLA GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Anteils auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at