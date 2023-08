MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in HELLA GmbH bedeutet

Investoren, die vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 24.08.2022 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die HELLA GmbH-Aktie an diesem Tag 69,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,444 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,43 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 23.08.2023 auf 64,70 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 93,43 EUR entspricht einer negativen Performance von 6,57 Prozent.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7,24 Mrd. Euro beziffert. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

