HELLA GmbH-Investmentbeispiel 12.03.2026 10:03:19

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HELLA GmbH-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 81,70 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,240 HELLA GmbH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (75,40 EUR), wäre die Investition nun 922,89 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 922,89 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,71 Prozent.

HELLA GmbH wurde am Markt mit 8,38 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hella

25.02.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
