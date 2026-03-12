HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Investmentbeispiel
|
12.03.2026 10:03:19
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 81,70 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,240 HELLA GmbH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (75,40 EUR), wäre die Investition nun 922,89 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 922,89 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,71 Prozent.
HELLA GmbH wurde am Markt mit 8,38 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|74,20
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.