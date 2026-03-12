MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in HELLA GmbH-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 81,70 EUR wert. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,240 HELLA GmbH-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (75,40 EUR), wäre die Investition nun 922,89 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 922,89 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,71 Prozent.

HELLA GmbH wurde am Markt mit 8,38 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HELLA GmbH-Anteils lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at