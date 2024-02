MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HelloFresh von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HelloFresh-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der HelloFresh-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,61 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HelloFresh-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,235 HelloFresh-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.02.2024 51,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,15 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,54 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von HelloFresh belief sich zuletzt auf 2,10 Mrd. Euro. Der HelloFresh-Börsengang fand am 02.11.2017 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der HelloFresh-Anteilsschein bei 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

