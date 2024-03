MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HelloFresh von vor 3 Jahren bedeutet

Am 11.03.2021 wurden HelloFresh-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 61,10 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HelloFresh-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 163,666 HelloFresh-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.03.2024 gerechnet (6,86 EUR), wäre das Investment nun 1 122,42 EUR wert. Mit einer Performance von -88,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von HelloFresh betrug jüngst 1,16 Mrd. Euro. Am 02.11.2017 wurden HelloFresh-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der HelloFresh-Anteilsschein bei 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

