WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

Lukrative HOCHTIEF-Investition? 10.02.2026 10:04:07

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen HOCHTIEF-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der HOCHTIEF-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,49 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 124,239 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 378,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 012,05 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 47 012,05 EUR entspricht einer Performance von +370,12 Prozent.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

