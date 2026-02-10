HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Lukrative HOCHTIEF-Investition?
|
10.02.2026 10:04:07
MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der HOCHTIEF-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,49 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 124,239 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie auf 378,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47 012,05 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 47 012,05 EUR entspricht einer Performance von +370,12 Prozent.
HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
10.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
06.02.26