HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Profitable HOCHTIEF-Investition?
|
03.02.2026 10:04:03
MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das HOCHTIEF-Papier bei 79,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,523 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 357,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 473,39 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 347,34 Prozent vermehrt.
HOCHTIEF wurde am Markt mit 26,70 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
