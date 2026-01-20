HOCHTIEF Aktie

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

Langfristige Anlage 20.01.2026 10:04:06

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren HOCHTIEF-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.01.2025 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HOCHTIEF-Papier an diesem Tag 137,10 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,939 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 26 564,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 364,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 165,65 Prozent gestiegen.

Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Analysen zu HOCHTIEF AG

15.01.26 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

HOCHTIEF AG 349,40 -3,75% HOCHTIEF AG

