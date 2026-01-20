HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Langfristige Anlage
|
20.01.2026 10:04:06
MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.01.2025 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HOCHTIEF-Papier an diesem Tag 137,10 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,939 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 26 564,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 364,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 165,65 Prozent gestiegen.
Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Analysen zu HOCHTIEF AG
|15.01.26
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
