MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr eingebracht

Am 20.01.2025 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HOCHTIEF-Papier an diesem Tag 137,10 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,939 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 26 564,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 364,20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 165,65 Prozent gestiegen.

Alle HOCHTIEF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at