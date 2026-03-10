HOCHTIEF Aktie

HOCHTIEF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 10.03.2026 10:03:35

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HOCHTIEF-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der HOCHTIEF-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,17 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,073 HOCHTIEF-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 370,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 397,34 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 297,34 Prozent.

HOCHTIEF wurde am Markt mit 27,85 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: HOCHTIEF

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

mehr Nachrichten