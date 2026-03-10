MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HOCHTIEF-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der HOCHTIEF-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,17 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,073 HOCHTIEF-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.03.2026 auf 370,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 397,34 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 297,34 Prozent.

HOCHTIEF wurde am Markt mit 27,85 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at