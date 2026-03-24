MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,14 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HOCHTIEF-Aktie investiert, befänden sich nun 134,880 HOCHTIEF-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 53 196,65 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 23.03.2026 auf 394,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 431,97 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich jüngst auf 29,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at