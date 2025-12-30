HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Investmentbeispiel
|
30.12.2025 10:03:41
MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,68 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 1,898 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 631,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 332,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 531,74 Prozent angewachsen.
HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: HOCHTIEF
Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
