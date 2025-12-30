HOCHTIEF Aktie

Investmentbeispiel 30.12.2025 10:03:41

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen HOCHTIEF-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52,68 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die HOCHTIEF-Aktie investierten, hätten nun 1,898 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 631,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 332,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 531,74 Prozent angewachsen.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: HOCHTIEF

Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AGmehr Analysen

09.12.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

HOCHTIEF AG 334,00 0,72% HOCHTIEF AG

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

