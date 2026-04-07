HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Lukrative HOCHTIEF-Anlage? 07.04.2026 10:03:42

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 109,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,099 HOCHTIEF-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 406,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 696,09 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 3 696,09 EUR, was einer positiven Performance von 269,61 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 30,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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