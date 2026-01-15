MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HUGO BOSS gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,793 HUGO BOSS-Aktien. Die gehaltenen HUGO BOSS-Aktien wären am 14.01.2026 1 331,44 EUR wert, da der Schlussstand 35,23 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,14 Prozent.

Am Markt war HUGO BOSS jüngst 2,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at