MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HUGO BOSS gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HUGO BOSS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie betrug an diesem Tag 35,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,837 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie auf 37,28 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,76 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,76 Prozent.

Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich jüngst auf 2,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at