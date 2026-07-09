HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Rentable HUGO BOSS-Investition?
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09.07.2026 10:03:25
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 48,08 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 208,008 HUGO BOSS-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 7 862,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,37 Prozent.
HUGO BOSS wurde am Markt mit 2,56 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com