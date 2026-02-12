HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable HUGO BOSS-Investition? 12.02.2026 10:03:36

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen HUGO BOSS-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem HUGO BOSS-Papier statt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie betrug an diesem Tag 28,67 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investierten, hätten nun 348,797 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers auf 36,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 706,66 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,07 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

Profitable HUGO BOSS-Investition? So viel hätten Anleger mit einem frühen HUGO BOSS-Investment verdienen können.

11:34
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
06.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
05.02.26
 MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 36,78 1,21% HUGO BOSS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street notiert im Minus. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen