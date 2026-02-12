HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Profitable HUGO BOSS-Investition?
|
12.02.2026 10:03:36
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem HUGO BOSS-Papier statt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie betrug an diesem Tag 28,67 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investierten, hätten nun 348,797 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers auf 36,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 706,66 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,07 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|36,78
|1,21%
