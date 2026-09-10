HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Lohnende HUGO BOSS-Anlage?
|
10.09.2026 10:03:55
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem HUGO BOSS-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 238,663 HUGO BOSS-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 9 179,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,21 Prozent.
HUGO BOSS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
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