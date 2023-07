MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes HUGO BOSS-Investment eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit HUGO BOSS-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die HUGO BOSS-Anteile bei 87,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 114,943 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.07.2023 8 586,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 14,14 Prozent weniger wert.

HUGO BOSS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at