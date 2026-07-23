MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Investoren gebracht.

Die HUGO BOSS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,572 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 514,25 EUR, da sich der Wert eines HUGO BOSS-Papiers am 22.07.2026 auf 37,89 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 514,25 EUR entspricht einer negativen Performance von 48,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at