MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in HUGO BOSS-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HUGO BOSS-Aktie letztlich bei 59,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,693 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers auf 35,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 60,28 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,72 Prozent.

HUGO BOSS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,49 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at