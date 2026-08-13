HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Rentabler HUGO BOSS-Einstieg?
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13.08.2026 10:03:44
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das HUGO BOSS-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,992 HUGO BOSS-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,55 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 12.08.2026 auf 37,91 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 909,55 EUR, was einer negativen Performance von 9,05 Prozent entspricht.
Der HUGO BOSS-Wert an der Börse wurde auf 2,61 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com