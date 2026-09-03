HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Profitables HUGO BOSS-Investment?
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03.09.2026 10:04:02
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades HUGO BOSS-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 55,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 18,083 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 706,33 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 02.09.2026 auf 39,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,37 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete HUGO BOSS eine Marktkapitalisierung von 2,69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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