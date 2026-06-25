MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,56 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,459 Anteilen. Die gehaltenen HUGO BOSS-Papiere wären am 24.06.2026 54,99 EUR wert, da der Schlussstand 37,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at