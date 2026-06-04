MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das HUGO BOSS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 46,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,158 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,39 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 03.06.2026 auf 35,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,61 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at