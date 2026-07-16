HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

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Performance unter der Lupe 16.07.2026 10:03:23

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das HUGO BOSS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 41,10 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,433 HUGO BOSS-Aktien. Die gehaltenen HUGO BOSS-Aktien wären am 15.07.2026 92,31 EUR wert, da der Schlussstand 37,94 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,69 Prozent verringert.

Am Markt war HUGO BOSS jüngst 2,57 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

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