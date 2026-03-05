MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die HUGO BOSS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das HUGO BOSS-Papier bei 65,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das HUGO BOSS-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 151,561 HUGO BOSS-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.03.2026 5 369,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,43 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 369,81 EUR, was einer negativen Performance von 46,30 Prozent entspricht.

HUGO BOSS war somit zuletzt am Markt 2,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at