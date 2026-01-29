MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das HUGO BOSS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie betrug an diesem Tag 43,82 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investierten, hätten nun 2,282 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (34,49 EUR), wäre die Investition nun 78,71 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,29 Prozent.

Der HUGO BOSS-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at