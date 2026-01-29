HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Performance im Blick
|
29.01.2026 10:03:56
MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das HUGO BOSS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie betrug an diesem Tag 43,82 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investierten, hätten nun 2,282 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (34,49 EUR), wäre die Investition nun 78,71 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,29 Prozent.
Der HUGO BOSS-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com