MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HUGO BOSS-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,62 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 143,637 HUGO BOSS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen HUGO BOSS-Aktien wären am 19.08.2026 5 436,66 EUR wert, da der Schlussstand 37,85 EUR betrug. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 436,66 EUR entspricht einer negativen Performance von 45,63 Prozent.

HUGO BOSS wurde am Markt mit 2,62 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at