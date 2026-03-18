Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Profitable Jungheinrich-Anlage?
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18.03.2026 10:04:50
MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Jungheinrich-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,047 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 138,62 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 17.03.2026 auf 29,16 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 13,86 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich zuletzt auf 2,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
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