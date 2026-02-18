Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Langfristige Performance
|
18.02.2026 10:04:02
MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.02.2016 wurde die Jungheinrich-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,98 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,351 Jungheinrich-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,77 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 17.02.2026 auf 35,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,77 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich belief sich zuletzt auf 3,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jungheinrich
