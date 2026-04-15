Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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Lukrativer Jungheinrich-Einstieg? 15.04.2026 10:04:18

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Jungheinrich-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Jungheinrich-Anteile an diesem Tag bei 27,74 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Jungheinrich-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 360,534 Jungheinrich-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 159,84 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 14.04.2026 auf 28,18 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 159,84 EUR entspricht einer Performance von +1,60 Prozent.

Insgesamt war Jungheinrich zuletzt 2,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

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