Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Lukrativer Jungheinrich-Einstieg?
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15.04.2026 10:04:18
MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Jungheinrich-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Jungheinrich-Anteile an diesem Tag bei 27,74 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Jungheinrich-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 360,534 Jungheinrich-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 159,84 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 14.04.2026 auf 28,18 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 159,84 EUR entspricht einer Performance von +1,60 Prozent.
Insgesamt war Jungheinrich zuletzt 2,87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
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