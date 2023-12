MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Jungheinrich-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Jungheinrich-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 38,12 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Jungheinrich-Aktie investiert hat, hat nun 2,623 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2023 auf 30,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,95 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 19,05 Prozent.

Jungheinrich war somit zuletzt am Markt 3,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at