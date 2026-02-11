Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Langfristige Performance
|
11.02.2026 10:04:06
MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 5 Jahren eingebracht
Die Jungheinrich-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 39,14 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,493 Jungheinrich-Aktien. Die gehaltenen Jungheinrich-Papiere wären am 10.02.2026 9 376,60 EUR wert, da der Schlussstand 36,70 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 376,60 EUR, was einer negativen Performance von 6,23 Prozent entspricht.
Jungheinrich wurde am Markt mit 3,76 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
