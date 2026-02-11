Jungheinrich Aktie

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

Langfristige Performance 11.02.2026 10:04:06

MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Jungheinrich eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Jungheinrich-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 39,14 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,493 Jungheinrich-Aktien. Die gehaltenen Jungheinrich-Papiere wären am 10.02.2026 9 376,60 EUR wert, da der Schlussstand 36,70 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 376,60 EUR, was einer negativen Performance von 6,23 Prozent entspricht.

Jungheinrich wurde am Markt mit 3,76 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jungheinrich

Nachrichten zu Jungheinrich AG

