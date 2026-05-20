Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Profitable Jungheinrich-Investition?
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20.05.2026 10:04:25
MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr bedeutet
Am 20.05.2025 wurde das Jungheinrich-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 35,74 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27,980 Anteilen. Die gehaltenen Jungheinrich-Papiere wären am 19.05.2026 692,22 EUR wert, da der Schlussstand 24,74 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 30,78 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
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